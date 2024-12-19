البنتاغون تكشف عدد الجنود الأمريكيين في سوريا

وقالت البنتاغون، "هناك 2000 جندي أمريكي بسوريا وهو أعلى من المعلن سابقا البالغ 900 والقوات كانت موجودة قبل سقوط الأسد".

وبشأن غزة، قالت البنتاغون "لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة "نعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.