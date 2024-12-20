بعد 10 سنوات.. ماليزيا تستأنف بحثها عن طائرة مفقودة

نيوز – دولي

أعلنت الحكومة الماليزية موافقتها على إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الماليزية "إم إتش 370"، التي اختفت قبل عشر سنوات في ظروف غامضة.

وجاء ذلك في تصريح لوزير الماليزي، أنتوني لوك، اليوم .

وبحسب "فرانس برس"، أضاف أنتوني لوك أن "اقتراح شركة أوشن إنفينيتي للقيام بعملية بحث جديدة يعد قويًا ويستحق النظر".

والجدير بالذكر، اختفت رحلة "إم إتش 370" في 8 اذار 2014، أثناء سفرها من كوالالمبور إلى وعلى متنها 239 شخصًا.

وبعد ساعة من الإقلاع، انقطع الاتصال مع الطائرة، التي تم رصدها بعد ذلك تتحرك غربًا قبل أن تختفي عن الرادار.

وبعد عملية بحث دولية واسعة في المحيط الهندي، تم العثور على أجزاء من الطائرة على شواطئ جزيرة لا ريونيون في 2015.

ورغم العثور على بعض الحطام، لا يزال مكان تحطم الطائرة مجهولاً، ما يثير تساؤلات مستمرة حول الأسباب الحقيقية لاختفائها.