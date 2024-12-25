تصريحات الشيباني وعراقجي يشعلان موقع التواصل.. ماذا يحدث؟

نيوز – رياضة



تفاعل جمهور منصات التواصل مع التصريحات التي قالوا إنها متبادلة بين وزير خارجية عباس عراقجي ووزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني.





وغرد بعدها بساعات وزير الخارجية السوري الشيباني، قائلا -عبر حسابه على منصة إكس- إنه "يجب على احترام إرادة السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".



تصريحات وزير الخارجية الإيراني ورد وزير خارجية عليها أشعلت واسعا بين المغردين، فهناك من اعتبر تصريحات عراقجي تهديدات صريحة لسوريا وللثورة السورية، وهناك من اعتبرها من باب النصيحة، خاصة مع عدم استقرار الأمور في دمشق، حسب رأيهم.



واستغرب مدونون من هذه التصريحات التي قالها وزير الخارجية الإيراني، الذي يمثل الدبلوماسية، وقال سوريون ردا على تصريحات عراقجي "نحن أبناء نقف سندا وعونا لتصريحات وزيرنا ولحكومة دمشق، وعلى أن تعي الآن أنه أصبحت لسوريا سيادتها، ولن نسمح لها (لإيران) بعد اليوم بممارسة سياستها، التي وصفوها بالتدميرية في سوريا، وأن مشروعها انتهى ولن يعود"، حسب رأي بعضهم.



وطالب مدونون سوريون وزير الخارجية السورية في حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في قطع العلاقات الدبلوماسية مع . ونقلت وسائل إعلام عالمية وعربية تصريحات لوزير خارجية قال فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة".وغرد بعدها بساعات وزير الخارجية السوري الشيباني، قائلا -عبر حسابه على منصة إكس- إنه "يجب على احترام إرادة السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".تصريحات وزير الخارجية الإيراني ورد وزير خارجية عليها أشعلت واسعا بين المغردين، فهناك من اعتبر تصريحات عراقجي تهديدات صريحة لسوريا وللثورة السورية، وهناك من اعتبرها من باب النصيحة، خاصة مع عدم استقرار الأمور في دمشق، حسب رأيهم.واستغرب مدونون من هذه التصريحات التي قالها وزير الخارجية الإيراني، الذي يمثل الدبلوماسية، وقال سوريون ردا على تصريحات عراقجي "نحن أبناء نقف سندا وعونا لتصريحات وزيرنا ولحكومة دمشق، وعلى أن تعي الآن أنه أصبحت لسوريا سيادتها، ولن نسمح لها (لإيران) بعد اليوم بممارسة سياستها، التي وصفوها بالتدميرية في سوريا، وأن مشروعها انتهى ولن يعود"، حسب رأي بعضهم.وطالب مدونون سوريون وزير الخارجية السورية في حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في قطع العلاقات الدبلوماسية مع .

وأشار مغردون إلى أن رد الوزير الشيباني دليل واضح على أن الجديدة -كما وصفوها- أصبحت ذات وأنها صاحبة الكلمة العليا، وليست كما كانت في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حين كانت تتحكم روسيا وإيران في جميع مفاصل الدولة.



في المقابل، قال متابعون إن إسرائيل لم تستطع التوغل في عندما كان نظام الرئيس المخلوع الأسد متحالفا مع إيران، على عكس ما جرى بعد إسقاط نظامه وخروج القوات الإيرانية من الأراضي السورية.



واعتبر مغردون أن تصريحات عراقجي هي أول تصريحات "عقلانية ومنطقية" من الخارجية الإيرانية بشأن الملف السوري منذ سقوط نظام الأسد.



وطالب آخرون بأخذ تصريحات وزير خارجية على محمل الجد بالقول إن "الرجل ينصحكم، والأفضل أن تأخذوا بنصيحته".



وأشار هؤلاء إلى أن محور ما وصفوه بالحق سوف ينتصر في النهاية، والحرب سجال، وخسارة ليست نهاية المطاف، وأن الأيام ستثبت للسوري قبل غيره فداحة ما يسيرون عليه الآن.



وهناك من اعتبر أن هذه التصريحات لا معنى لها، فهي خارج التاريخ تماما كما وصفوها، وأضاف هؤلاء أنه إن كنتم صادقين في دعم حماس وغزة، فركزوا على ذلك، وتعاونوا مع أي أحد كان في رأس السلطة بسوريا.