لسبب غريب.. شخص يقتل ابنه "طعناً" قبل زفافه

وفجأة تحولت استعدادات الفرحة التي ينتظرها كل أب وأم بزفاف ابنهما إلى مأساة وتبدلت الاحتفالات بصراخ وعويل عندما طعن الأب نجله العريس بالسكين ليسقط قتيلا بسبب إصرار الابن على تقديم موعد الزفاف في ظل أزمة مالية قاسية يمر بها والده الذي طالبه بتأجيل الميعاد إلا أنه فوجئ بنجله يقدم موعد حفل الزفاف.تطور الأمر إلى مشاجرة بين الأب وابنه وبدلاً من أن يزفه إلى عش الزوجية لم يتمكن حتى من تشييع جنازته بعدما أنهى حياته في لحظة غضب حطم فيها حلم العمر، وتمكن بالجيزة من القبض على الأب المتهم.وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطه، قائلا: "نجله خطب فتاة واتفق مع أسرتها على موعد الزفاف الذي كان مقرر بعد بضعة أيام".وأضاف المتهم في اعترافاته أمام المباحث قائلًا: "عزمت عائلتي في الصعيد وحضرت اللحوم واتفقت لإقامة حفل الزفاف لكن اكتشف أن أجّل الحفل دون علمي".وتابع الأب أنه اشتبك مع نجله إثر مشادة كلامية بسبب الخسائر التي تكبدها بسبب قرار ابنه بتأجيل الزفاف، مشيرًا إلى أن الأخير تطاول عليه بالقول فاستل (سكين) وألقاه على ظهره الأمر الذي تسبب في إصابة نجله بطعنة نافدة ولفظ أنفاسه الأخيرة.