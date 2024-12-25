حظر التجوال يعود لحمص من جديد.. ماذا يجري في سوريا

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تقرر فرض حظر التجول في من الساعة الـ6 مساء حتى الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي".وكانت العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية قد أعلنت في وقت سابق، حظر التجول ليلًا في محافظة حرصاً على سلامة المدنيين، فيما قامت بإلغاءه في دمشق، ودعت المواطنين للعودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم.