تفاصيل تخص السفينة الروسية الغارقة: تعرضت لهجوم

وتعتقد أنه في 23 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة، ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة.

وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.

وأكدت أن السفينة لم تكن محملة بأكثر من طاقتها. ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن.



وكانت السفينة تبحر من ميناء سان بطرسبرغ إلى فلاديفوستوك بحمولة تزن 806 أطنان.



وغرقت السفينة في الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين، وغرقت على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.