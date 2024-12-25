الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين في يافا وعسقلان

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.