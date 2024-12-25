العراق يعزي أذربيجان بحادث طائرة الركاب

وقالت الخارجية في بيان، إنها تعرب "عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية أذربيجان الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أذربيجان، أثناء رحلتها من باكو إلى غروزني، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين".

وأكدت الوزارة "وقوف إلى جانب أذربيجان في هذا الظرف الصعب"، متمنية "الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومجددة تضامنها مع عوائل الضحايا في هذه المحنة الأليمة".



وتحطمت اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الأذربيجانية في أكتاو كازاخستان، وفقا لوسائل الإعلام.