الجامعة العربية ترد على تصريحات إيرانية وتحذر من تأجيج الفتن في سوريا

وقالت جامعة في بيان لها أنها "تتابع بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد".وجددت التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال الوزارية حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب السوري الشقيق وتقديم كل العون والاسناد له في هذه المرحلة واحترام ارادته وخياراته".وشددت جامعة على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وحصر السلاح بيد وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".وأعربت الجامعة عن "ثقتها في تمكن أبناء السوري بكافة مكوناته وقياداته ومن خلال التحلي بالحكمة من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة".ونوهت الجامعة إلى "ضرورة أن تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت وتستعيد دورها الفاعل في محيطها والاقليمي والدولي".ونقلت وسائل إعلام عالمية وعربية تصريحات لوزير خارجية قال فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التريث في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة".