حسم الجدل حول سبب سقوط الطائرة الاذرية

نيوز – دولي

كشف وزير الكازاخستاني مارات كاراباييف، تفاصيل حادث الطائرة الأذربيجانية في أكتاو، موضحاً سبب تحطمها المأساوي.

وقال الوزير، إن "أسطوانة أكسجين انفجرت على متن طائرة الخطوط الأذربيجانية ما أسفر عن تحطمها بالقرب من أكتاو".

وأضاف كاراباييف، إن "ذلك حدث في مقصورة الركاب، وبدأ الناس هناك يفقدون وعيهم، فيما تلقى مدير برج أكتاو معلومات عن الحادث الساعة 10:53".

وأوضح الوزير، أنه "على الفور، أبلغ مدير جميع - والعاملين الطبيين - بوصول طائرة في حالة طوارئ إلى مطار أكتاو".

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الأذربيجانية "إمبراير 190"، التي كانت في رحلة من إلى غروزني، صباح يوم 25 كانون بالقرب من أكتاو في غرب كازاخستان.

وكان على متنها 5 من أفراد الطاقم و62 راكبا، من بينهم 16 روسيا، وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما، و37 مواطنا أذريا، و6 من كازاخستان، و3 من قيرغيزستان.

وبحسب وزارة الصحة الكازاخستانية، فأن 29 شخصا نجوا من الحادث وتم نقل 9 جرحى روس على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة إلى مستشفيات موسكو لتلقي العلاج.

ووفق معلومات إدارة حالات في منطقة مانغيستاو الكازاخستانية، تم التعرف على جثث عشر ضحايا، من بينهم ثلاثة مواطنين روس.