في حلب.. اكتشاف مقبرة تضم مئات الجثث (صور)

وجاء الاكتشاف بناءً على بلاغ أحد المواطنين السوريين في حلب، وفقا لما أشارت (سانا).ووفق ما نشرته السورية على قناتها عبر التيلغرام، توجه شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان.وحسب الوزارة سيتم لاحقا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي (DNA).وقبل أسبوع، أفادت منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، أن مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلوا في عهد حكومة الرئيس السابق بشار .