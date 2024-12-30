إسرائيل تهاجم الإدارة السورية الجديدة.. ما شأن الانتخابات؟

وذكر ساعر في تدوينة عبر منصة "إكس" يوم الاثنين، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس.وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "ناقشنا الوضع في وأكدت على الحاجة الملحة إلى حماية الأقليات في بمن فيهم الأكراد والعلويون والمسيحيون".وتابع قائلا: "أضفت أن الحكومة الجديدة في دمشق لم تنتخب ديمقراطيا، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم يعلنون الآن أن لن تجرى إلا بعد أربع سنوات".وسبق أن أشار السورية الجديدة أحمد الشرع إلى أن البنية التحتية الحالية للانتخابات بحاجة إلى إعادة بناء كاملة.وأوضح أن الهجرة الواسعة التي شملت أكثر من 15 مليون بين نازح ولاجئ تعقد من إمكانية إجراء إحصاءات دقيقة للسكان.وأضاف أن كثيرا من السوريين في الخارج يفتقرون إلى قيود مدنية ثابتة، مما يستدعي توثيق الولادات والوفيات وإجراء إحصاءات شاملة تتطلب وقتاً طويلاً.وأكد الشرع أن لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلا قانونيا مع الجاليات السورية في الخارج.ولفت إلى أن إجراء انتخابات دون هذه التحضيرات سيؤدي إلى فقدان المصداقية ما يتطلب تأجيل العملية الانتخابية لعدة سنوات حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية.