10 قتلى بإطلاق نار في "الجبل الأسود"

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة الأسود، أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مطعم بالقرب من سيتينيي.وقالت قناة "مونتينيجرو فيجيستي" إن شجارا وقع بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت أن 10 أشخاص قتلوا .ولا يزال المشتبه به طليقا، ولم تحدد العدد النهائي للقتلى والمصابين.وأعلنت الحكومة في الأسود حدادا وطنيا لثلاثة أيام اعتبارا من الخميس، بسبب "الحادث المأسوي الذي وقع اليوم في سيتينيي"، بحسب بيان.