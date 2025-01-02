جدل بعد انفجار سيارة "تسلا" امام فندق ترامب.. ماسك "غاضب" ويريد الحقيقة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن انفجار شاحنة تسلا سايبرتراك لم يكن له علاقة بالمركبة نفسها، الى ان الانفجار وقع بسبب نارية أو قنبلة في الخلفي من الشاحنة.ورجح أن يكون الحادث عملاً إرهابيًا، مضيفا: "تم استئجار كل من شاحنة (تسلا سايبرتراك) والقنبلة الانتحارية F-150 في نيو أورليانز من تطبيق تورو، ربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما"، في إشارة إلى هجوم الدهس الذي شهدته نيو أورليانز.ووقع الانفجار في لاس فيغاس، بينما كانت الشاحنة متوقفة لمدة 15 إلى 20 ثانية في منطقة المواقف أمام الفندق، مما أسفر عن مقتل شخص كان داخل السيارة وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة، فيما اكتشفت السلطات بقايا العاب نارية وعبوات وقود في الخلفي من الشاحنة.وقال شريف شرطة لاس فيغاس، كيفين مكماهيل، إن السلطات ما زالت تحقق فيما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا، مشيرًا إلى أن التحقيق يتضمن مراجعة احتمالية وجود صلات بين الحادث في لاس فيغاس وهجوم آخر وقع في نيو أورليانز خلال احتفالات رأس السنة، فيما لن تستبعد حتى الدوافع السياسية من التحقيقات.