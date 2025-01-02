صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
10 قتلى بإطلاق نار في "الجبل الأسود"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511613-638714139362287105.png
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
دوليات
2025-01-02 | 06:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,242 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
ظهرت صور حفيدات الأمير
السعودي
الوليد بن طلال في لحظات عائلية دافئة عبر حسابه
على
مواقع
التواصل الاجتماعي، حيث وثَّقت هذه
الصور
لحظات من البهجة والمرح أثناء الاحتفال برأس السنة في
العاصمة
الفرنسية باريس.
صورة حفيدات الوليد بن طلال
أظهرت
الصور
حفيدات الأمير الوليد بن طلال بابتسامات عريضة على وجوههن وهن يستمتعن بالأجواء الباريسية الساحرة. وظهرت الفتيات وهن يتجولن في شوارع
المدينة
العريقة، ويزرن معالمها الشهيرة، مما عكس جواً من الألفة والمحبة العائلية التي تجمع الأمير بأحفاده.
ظيت
الصور
بتفاعل واسع من قبل المتابعين والجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بالمشاعر العائلية الدافئة التي تنقلها
الصور
. وأشاد الكثيرون بأهمية قضاء الوقت مع العائلة والاحتفال باللحظات السعيدة، خاصة في مناسبات مميزة مثل رأس السنة.
أطلق رواد
مواقع
التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الإيجابية حول الصور، واصفين الأمير الوليد بأنه جدٌّ مثالي يهتم بعائلته ويسعى لإسعادها. كما أثنوا على أسلوب حياته البسيط والبعيد عن التكلف، وهو ما يظهر جلياً في
الصور
العائلية التي يشاركها بين الحين والآخر.
من هو الأمير الوليد بن طلال؟
يُعرف الأمير الوليد بن طلال على نطاق واسع بكونه أحد أبرز رجال الأعمال في العالم. فقد أسس وأدار العديد من الشركات الناجحة، واستثمر في مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات. وعلى الرغم من انشغاله بأعماله، إلا أنه يحرص دائماً على تخصيص وقت كافٍ لعائلته وأحفاده، ومشاركتهم في مختلف المناسبات والأحداث.
وُلد الأمير الوليد بن طلال آل سعود في 7 مارس 1955، في
العاصمة
السعودية الرياض. ومنذ ولادته، حمل في عروقه دماءً عربية متنوعة تعكس غنى المنطقة. فوالده هو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، شخصية سياسية بارزة شغلت مناصب هامة مثل سفارة المملكة في فرنسا ووزارة المالية في عهد الملك سعود. أما والدته، السيدة منى الصلح، فهي من أصول لبنانية تنحدر من عائلة سياسية عريقة، حيث كان جدها رياض الصلح رئيساً للوزراء في لبنان عدة مرات.
عاش الأمير الوليد طفولته الأولى في كنف الأسرة الحاكمة في السعودية، إلا أن هذه الحياة الباذخة لم تدم طويلاً. ففي سن السابعة، شهدت عائلته انفصالاً أثَّر بشكل كبير على مسار حياته. وانتقل بعدها للعيش مع والدته في بيروت،
المدينة
التي شكّلت جزءًا هامًا من شخصيته وتكوينه الفكري والاجتماعي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
رعب وذعر في احتفالات رأس السنة.. تفاصيل ما حدث في نيو أورليانز
08:56 | 2025-01-01
بالأرقام.. الصحة تعلن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة
03:54 | 2025-01-01
مستشفيات ميسان تستقبل 4 إصابات بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة
03:37 | 2025-01-01
تسجيل 70 إصابة خلال احتفالات رأس السنة في بغداد
00:32 | 2025-01-01
حفيدات الأمير الوليد بن طلال
رأس السنة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها بغداد.. المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل
محليات
58.63%
12:51 | 2024-12-31
بينها بغداد.. المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل
12:51 | 2024-12-31
العراق يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية.. هل سنشهد ارتفاعا جنونيا بالدولار؟
اقتصاد
15.71%
09:04 | 2025-01-01
العراق يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية.. هل سنشهد ارتفاعا جنونيا بالدولار؟
09:04 | 2025-01-01
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
دوليات
13.42%
02:52 | 2025-01-02
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
02:52 | 2025-01-02
اسقاط طائرة في العراق
أمن
12.24%
09:19 | 2025-01-01
اسقاط طائرة في العراق
09:19 | 2025-01-01
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-01
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
الأكثر مشاهدة
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-01
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
اخترنا لك
الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية
10:45 | 2025-01-02
بعد اكتشافه في مصر.. ماذا نعرف عن "متلازمة فيكساس"؟
10:15 | 2025-01-02
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف العلاقات مع سوريا
09:10 | 2025-01-02
غارة إسرائيلية تهز ريف دمشق
08:54 | 2025-01-02
سوريا.. ما دلالات عودة الجيش الأمريكي الى كوباني بعد 5 سنوات؟
08:03 | 2025-01-02
غرق قاربين قبالة تونس.. وأرقام كبيرة للضحايا
07:40 | 2025-01-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.