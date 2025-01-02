صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)

أظهرت حفيدات الأمير الوليد بن طلال بابتسامات عريضة على وجوههن وهن يستمتعن بالأجواء الباريسية الساحرة. وظهرت الفتيات وهن يتجولن في شوارع العريقة، ويزرن معالمها الشهيرة، مما عكس جواً من الألفة والمحبة العائلية التي تجمع الأمير بأحفاده.ظيت بتفاعل واسع من قبل المتابعين والجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بالمشاعر العائلية الدافئة التي تنقلها . وأشاد الكثيرون بأهمية قضاء الوقت مع العائلة والاحتفال باللحظات السعيدة، خاصة في مناسبات مميزة مثل رأس السنة.أطلق رواد التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الإيجابية حول الصور، واصفين الأمير الوليد بأنه جدٌّ مثالي يهتم بعائلته ويسعى لإسعادها. كما أثنوا على أسلوب حياته البسيط والبعيد عن التكلف، وهو ما يظهر جلياً في العائلية التي يشاركها بين الحين والآخر.يُعرف الأمير الوليد بن طلال على نطاق واسع بكونه أحد أبرز رجال الأعمال في العالم. فقد أسس وأدار العديد من الشركات الناجحة، واستثمر في مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات. وعلى الرغم من انشغاله بأعماله، إلا أنه يحرص دائماً على تخصيص وقت كافٍ لعائلته وأحفاده، ومشاركتهم في مختلف المناسبات والأحداث.وُلد الأمير الوليد بن طلال آل سعود في 7 مارس 1955، في السعودية الرياض. ومنذ ولادته، حمل في عروقه دماءً عربية متنوعة تعكس غنى المنطقة. فوالده هو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، شخصية سياسية بارزة شغلت مناصب هامة مثل سفارة المملكة في فرنسا ووزارة المالية في عهد الملك سعود. أما والدته، السيدة منى الصلح، فهي من أصول لبنانية تنحدر من عائلة سياسية عريقة، حيث كان جدها رياض الصلح رئيساً للوزراء في لبنان عدة مرات.عاش الأمير الوليد طفولته الأولى في كنف الأسرة الحاكمة في السعودية، إلا أن هذه الحياة الباذخة لم تدم طويلاً. ففي سن السابعة، شهدت عائلته انفصالاً أثَّر بشكل كبير على مسار حياته. وانتقل بعدها للعيش مع والدته في بيروت، التي شكّلت جزءًا هامًا من شخصيته وتكوينه الفكري والاجتماعي.