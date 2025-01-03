قتيلان و18 جريحا في حادث جديد لطائرة

نيوز – دولي

أدى تحطم طائرة صغيرة فوق سطح تجاري في جنوبي ولاية الأمريكية، إلى وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين.

وذكرت الأمريكية أن الحادث تسبب بحريق ألحق أضراراً في مستودع بدا أنه يحتوي على آلات خياطة ومخزون من الأقمشة.

ويشغل المبنى مصنع متخصص في تنجيد الأثاث.

ولم يُعرف حتى الآن نوع الطائرة أو ما إذا كان المصابون داخل الطائرة أو على الأرض.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار فوليرتون، وهو مطار للطيران العام في أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ديزني لاند.