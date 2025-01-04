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احداث طائرات الركاب تتفاقم.. هبوط اضطراري بسبب طارئ فني

دوليات

2025-01-04 | 03:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
احداث طائرات الركاب تتفاقم.. هبوط اضطراري بسبب طارئ فني
753 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
أعلنت وزارة الطيران المصرية، أن طائرة روسية هبطت اضطراريًا في مطار شرم الشيخ الدولي، عقب "عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق".

وقالت الوزارة في بيان: ان "مطار شرم الشيخ الدولي شهد مساء الجمعة هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة يورال إير الروسية من طراز "إيرباص A321"، كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا وكان على متنها 236 راكبًا". وأوضحت أن "ذلك تم عقب تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق".
 
وقالت وزارة الطيران المصرية، إن "قائد الطائرة الروسية طلب فورًا من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا، وأبلغ برج المراقبة غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة".
 
وأوضحت الوزارة أنه "تم فورًا تشكيل غرفة لإدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل ووجود سيارات الإطفاء والإنقاذ، هذا إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة".
 
وتابعت: "في تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، فقد تم توجيهها إلى الموقع المُخصص، ونُقِل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي".
 
وأوضحت أن "جميع الفرق الفنية المختصة قامت بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة".
 
وشهد الأسبوع الأخير من العام عدة حوادث طيران في عدة مناطق بالعالم خلفت ضحايا ومصابين.

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