حزب الله يعلن موعد ومكان تشييع السيد حسن نصر الله

وقال القيادي بحزب الله وفيق صفا في بمناسبة مرور 100 يوم على وفاة نصر الله، إن "حزب الله سيكون حاضراً في الساحة وفي إعادة الإعمار".وأكد صفا، وحدة والارتباط في حزب الله أن "تشييع جثمان نصر الله سيكون بعد الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت".ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن "صفا قام بجولة في مكان حادثة اغتيال نصر الله وصرح بأن حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة وحزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو".