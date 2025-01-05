الإعدام لـ "سفاح النساء" في مصر

وأعلنت جنايات المحلة حكمها اليوم بعد تلقيها الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدام المتهم شنقا فيما نسب إليه من اتهامات، بعدما سبق وأحالت أوراقه لمفتي الجمهورية كانون الماضي.وقدم المتهم اعترافات كاملة أمام وأبدى شعوره بالندم على ما ارتكبه في حق سيدات كن على علاقة به، وبينهن زوجته.وفي جلسة كانون الماضي، كشف المتهم عن محاولتين فاشلتين للتخلص من حياته بعد ارتكاب جرائمه، وتسببت إحدى المحاولات في وفاة أشخاص آخرين.وقال إنه في إحدى المرات صعد للطريق الدائري للتخلص من حياته لكن سيارة انتبه وتوقف فجأة، ما تسبب في وقوع حادث مروري أدى إلى وفاة عدة أشخاص.وانكشفت جرائم "سفاح الغربية" بعد العثور في اذار الماضي على جزء من جسد إحدى ضحاياه في "مياه ترعة"، لتتوصل الأجهزة الأمنية إلى القاتل وتلقي القبض عليه، وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل 5 سيدات وحكى تفاصيل جرائمه أمام النيابة، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.وقال المتهم إن الدافع وراء جرائمه هي أزمات نفسية لازمته منذ الطفولة، مضيفا أن جرائمه كانت تلاحقه وتراوده مشاهدها طوال الوقت، مشيرا إلى ندمه واعترافه بكل التفاصيل أمام النيابة، وإبلاغهم عن جرائمه الأربعة الأخرى.