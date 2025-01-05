الكويت.. عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت

وقالت العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت في بيان إن "خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية".وأضافت أنها "تتابع مع المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت".وأوضحت العامة للاتصالات في الكويت أنها "تعمل على التحقيق مع للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات".وأكدت أنها "مستمرة في أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين".