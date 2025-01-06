مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين بهجوم على حافلة بشمال الضفة الغربية

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه "خلال هجوم مسلح بالضفة سقط 3 قتلى وأصيب آخرون جراء إطلاق نار على حافلة".وأضافت أن "الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية".ولفتت إلى أن "السيارة التي كان يستقلها المسلحون فرت إلى منطقة نابلس".