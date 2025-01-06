ماكرون: لا نتعامل بسذاجة مع الشأن السوري ولن نتخلى عن الأكراد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تتعامل بسذاجة مع الوضع السوري.



وقال أن "فرنسا "لن تتخلى عن الأكراد" وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع في سوريا".

وأوضح أن "الحروب في أوكرانيا والشرق "تعنينا مباشرة وتهدد أمننا ووحدتنا واقتصادنا".

وبخصوص أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إنه "لن يكون هناك حل سهل وسريع في أوكرانيا" وإنه "لن يكون هناك حل بدون الأوكرانيين".



كان وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو قد عبر في وقت سابق من دمشق عن أمله بأن تكون "ذات ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.



وقال بارو من السفارة في دمشق وفقا لوكالة "فرانس برس": "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".



وتابع: "أمل في ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش".