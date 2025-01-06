الهند ترصد حالتي إصابة بالفيروس الجديد.. هل سيصل العراق؟

وأشارت الحكومة إلى أنه لم يتم تسجيل أي زيادة غير عادية في أمراض الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا في البلاد.وأوضحت وزارة أن الإصابتين تم تشخيصهما لدى طفلين، أحدهما يبلغ من العمر ثلاثة أشهر والآخر أشهر، وذلك خلال فحص روتيني في بنجالورو.وأضافت الوزارة أن أحد الطفلين قد غادر المستشفى بعد تعافيه، بينما لا يزال الآخر يتلقى العلاج وهو في طور التعافي.وأكدت الوزارة أن كلا الطفلين لم يسبق لهما السفر إلى خارج البلاد، مما يشير إلى انتقال الفيروس محليًا.أشارت وزارة ورعاية الأسرة في الهند إلى أن أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بفيروس الميتابنيمو البشري منتشرة عالميًا، بما في ذلك في الهند.ويُعرف هذا الفيروس بتسببه في التهابات تنفسية خفيفة إلى حادة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.ورغم تأكيد الإصابات، أوضحت السلطات الصحية أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في الوقت الحالي، وأن الوضع يخضع للرقابة المستمرة مع تكثيف الجهود لرصد أي تغيرات في معدلات الإصابة.الى الان لا توجد اشارت الى ان الفيروس سيصل العراق، ولم يتم تسجيل أي حالة في الدول المجاورة اليه، مع شكوك بأن الأردن فيها إصابة لكن الامر لم يؤكد حتى اللحظة.