ثلاثة منهم توفوا.. زوجة تضع "سم فأر" بكيكة ميلاد لأهل زوجها

في حادث هزّ توريس بجنوب البلاد، حضرت الأسرة حفلاً عائليًا تناولوا خلاله كعكة أعدّتها زيللي دوس أنجوس، والدة زوج المشتبه بها، التي تقاتل الآن من أجل حياتها في المستشفى.توفيت شقيقتا زيللي، مايدا (58 عامًا) ونوزا دوس أنجوس (65 عامًا)، وابنة نوزا، تاتيانا دوس سانتوس (43 عامًا)، بعد ساعات من تناول الكعكة. كما عانى طفل تاتيانا، ماثيوس ماركيز، البالغ من العمر 10 سنوات، من التسمم لكنه نجا بعد أيام في وحدة العناية المركزة.كشفت التحقيقات الأولية أن الطحين المستخدم في إعداد الكعكة احتوى على كميات مرتفعة جدًا من الزرنيخ. وصرح رئيس الشرطة، ماركوس فيلوسو، بأن المشتبه بها قد دخلت منزل زيللي ودسّت المادة السامة في الطحين. وأضاف أن الفحوص أكدت وجود الزرنيخ في دماء الضحايا.تعود الخلافات بين دايسي مورا وزيللي دوس أنجوس إلى أكثر من 20 عامًا، لكن لم تفصح عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه النزاعات. وذكرت مصادر أن دايسي أثارت الشكوك خلال جنازة الضحايا، حيث اندلع شجار بينها وبين أحد أفراد العائلة.يُعتقد أيضًا أن وفاة زوج زيللي الأول، باولو لويس، في سبتمبر الماضي بسبب "تسمم غذائي" قد تكون ذات صلة بالقضية. أعلنت أنها ستقوم باستخراج جثته لإجراء فحوص إضافية.أكدت مديرة معهد التحقيقات العامة، مارغيت ميتيمان، أن تركيز الزرنيخ في أحد الضحايا تجاوز المعدل القاتل بـ350 مرة. وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لتحليل الأدلة التي عُثر عليها في منزل دايسي، بما في ذلك مواد كيميائية ومبيدات.صرح مسؤولون بأن الأدلة ضد دايسي قوية جدًا، لكنهم رفضوا الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي انتظار جلسة استماع بشأن القضية، تبقى الأسرة في حالة صدمة، حيث قال أحد الأقارب: "لم نتخيل أبدًا أن شخصًا قريبًا منا يمكن أن يكون وراء هذا الفعل المروع."