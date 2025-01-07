ترامب يطلب إسقاط قضية "شراء الصمت" من محكمة في نيويورك

كما طلب من إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها يوم .يأتي ذلك بعدما أُحبطت محاولة ترامب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدما في جلسة النطق بالحكم يوم كما هو مقرر، رافضا دفوع محاميي الذين طالبوا بتأجيلها أثناء تقديمهم طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة.وسيتم النطق بالحكم على قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.وأبلغ محامو القاضي ميرشان بأنه إذا عُقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظرا لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي.وكان القاضي ميرشان قد رفض، يوم الماضي، محاولة إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.وشملت التهم ما يُزعم بأنه مخطط لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016.وتم دفع هذا المبلغ لدانيالز مقابل منعها من نشر ادعاءات بأنها كانت على علاقة بترامب المتزوج قبل سنوات.ويقول الرئيس المنتخب إن روايتها كاذبة، وإنه لم يرتكب أي خطأ.