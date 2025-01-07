Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن القرضاوي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مارك يخضع لماسك.. سياسات جديدة في "ميتا" للتقرب من ترامب والجمهوريين

دوليات

2025-01-07 | 10:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مارك يخضع لماسك.. سياسات جديدة في &quot;ميتا&quot; للتقرب من ترامب والجمهوريين
205 مشاهدة

بعد فوز ترامب بالرئاسة الامريكية تغيرت العديد من السياسيات وحدثت الكثير من التغييرات حتى وصل الامر الى منصات التواصل الاجتماعي، وبعد العداوة التي كانت بين دونالد وبعض مسؤولي منصات التواصل الذي من بينهم مارك زوكربيرغ المؤسس لشركة ميتا.

عودة ترامب الى الرئاسة أجبرت زوكربيرغ على الخضوع لبعض السياسات الممنهجة الشبيهة لما تقوم به منصة أكس "تويتر سابقاً" بسبب قرب مؤسسها ايلون ماسك من الرئيس المنتخب، لذا عمل مارك على التقرب من الجمهوريين وعلى رأسهم ترامب من اجل الحفاظ على اعماله، تماشياً مع السياسيات المفروضة عليه.

وقام مارك بتغيير سياسة منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، حسب الرؤية التي تتماشى مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية.

ونشر مارك فيديو على "فيس بوك" قال فيه: "مرحبًا جميعًا. أريد أن أتحدث عن شيء مهم اليوم، لأن الوقت قد حان للعودة إلى جذورنا المتعلقة بحرية التعبير على فيسبوك وإنستغرام. لقد بدأت بناء وسائل التواصل الاجتماعي لمنح الناس صوتًا. لقد ألقيت خطابًا في جامعة جورجتاون قبل خمس سنوات حول أهمية حماية حرية التعبير، وما زلت أؤمن بهذا حتى اليوم. ولكن حدث الكثير خلال السنوات الماضية".

 

وأضاف، أنه "كانت هناك نقاشات واسعة النطاق حول الأضرار المحتملة للمحتوى عبر الإنترنت، كما دفعت الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية نحو المزيد والمزيد من الرقابة، الكثير من هذا واضح أنه ذو طابع سياسي، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأمور السيئة التي يجب التعامل معها بجدية، مثل المخدرات والإرهاب واستغلال الأطفال".

وتابع، "نحن نبذل جهدًا كبيرًا لضمان التعامل مع هذه الأمور بمسؤولية، لذلك قمنا ببناء أنظمة معقدة للغاية لمراقبة المحتوى، ولكن المشكلة مع الأنظمة المعقدة هي أنها ترتكب أخطاء، حتى إذا قامت بحذف 1٪ فقط من المنشورات عن طريق الخطأ، فإن هذا يعني ملايين الأشخاص، لقد وصلنا إلى نقطة يوجد بها الكثير من الأخطاء والكثير من الرقابة".

الانتخابات الأخيرة شعرت وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعادة إعطاء الأولوية للتعبير، لذلك نحن نعود إلى جذورنا ونركز على تقليل الأخطاء، وتبسيط سياساتنا، واستعادة حرية التعبير على منصاتنا، والخطوات التي سنتخذها هي:
- إزالة مدققي الحقائق واستبدالهم بملاحظات المجتمع:
سنبدأ بهذا في الولايات المتحدة، مستوحين من نظام مشابه لمنصة X، بعد انتخاب ترامب في عام 2016، كانت وسائل الإعلام التقليدية تتحدث باستمرار عن أن المعلومات المضللة تهدد الديمقراطية، وحاولنا التعامل مع هذه المخاوف بحسن نية دون أن نصبح الحكام الوحيدين للحقيقة، ولكن تبين أن مدققي الحقائق كانوا متحيزين سياسيًا بدرجة كبيرة، مما أدى إلى تدمير الثقة أكثر من بنائها، خاصة في الولايات المتحدة.

- تبسيط سياسات المحتوى:
سنقوم بإزالة العديد من القيود على موضوعات مثل الهجرة والجنس التي لم تعد متوافقة مع النقاش السائد، ما بدأ كحركة لتعزيز الشمولية أصبح يُستخدم بشكل متزايد لإسكات الآراء المختلفة، وقد تجاوز الحدود.

- تغيير طريقة تنفيذ سياساتنا:
سنقلل من الاعتماد على الفلاتر الآلية، ونوجهها نحو التعامل مع الانتهاكات غير القانونية والشديدة فقط.

- إعادة محتوى السياسة المدنية:
كان المجتمع يطلب في السابق تقليل ظهور المحتوى السياسي لأنه كان يسبب التوتر. لكن الآن، يبدو أننا في عصر جديد، حيث بدأ الناس يطلبون رؤية هذا النوع من المحتوى مجددًا.

- نقل فرق الثقة والأمان خارج كاليفورنيا:
سيتم نقل فرق مراجعة المحتوى في الولايات المتحدة إلى تكساس لتعزيز الثقة وتقليل المخاوف بشأن تحيز الفرق.

- العمل مع الحكومة الأمريكية ضد الرقابة الدولية:
سنعمل مع الرئيس ترامب لمواجهة الحكومات التي تحاول فرض المزيد من الرقابة على الشركات الأمريكية.

وأكمل، "الخلاصة: بعد سنوات من تركيز عملنا على إزالة المحتوى، حان الوقت للتركيز على تقليل الأخطاء، وتبسيط الأنظمة، والعودة إلى جذورنا في إعطاء الناس صوتًا".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في وقت سابق انضمام الرئيس التنفيذي لبطولة فنون القتال "يو إف سي" دانا وايت، ومسؤولين تنفيذيين اثنين آخرين، إلى مجلس إدارتها. وقال زوكربيرغ في منشور على "فيسبوك": "دانا هو الرئيس والمدير التنفيذي ليو إف سي، وقد بناها لتصبح واحدة من أكثر المؤسسات الرياضية قيمة وأسرعها نمواً وأكثرها شعبية في العالم. لقد أُعجِبتُ به كرجل أعمال وقدرته على بناء مثل هذه العلامة التجارية المحبوبة".

وأنشأت "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، ثلاثة مقاعد جديدة في مجلس إدارتها لتشمل التعيينات، ليصل العدد الإجمالي للمقاعد إلى 13.

وقال زوكربيرغ إن الشركة أضافت أيضاً جون إلكان، الرئيس التنفيذي لـ"إكسور"، وهي شركة أوروبية قابضة تسيطر على "جيب" و"فيراري"، وتشارلي سونغهيرست، وهو مستثمر في مجال التكنولوجيا عمل سابقاً في "مايكروسوفت" وقدّم لـ"ميتا" المشورة بشأن مشاريع الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة.

وكتب زوكربيرغ: "لدينا فرص هائلة في المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء ومستقبل وسائل التواصل الاجتماعي، وسيساعدنا مجلس إدارتنا في تحقيق رؤيتنا".
وبدأت "ميتا" في السنوات الأخيرة في تصنيع التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل نظارات الألعاب والنظارات الشمسية المجهزة بكاميرات. كما تتنافس في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ أطلقت ذكاءها الاصطناعي التوليدي مفتوح المصدر، بحيث يمكن لأي شخص نسخه وتعديله وإعادة استخدامه بحريّة.

وايت صديق قديم للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وينضمّ إلى قيادة "ميتا" وسط سلسلة من التحركات لتعزيز علاقاتها بالإدارة الجديدة، بعد معارك شهيرة إعلامياً مع الجمهوريين، الذين كانوا يتهمون "ميتا" بممارسة الرقابة ضد محتواهم.

تأتي هذه التغييرات في وقت حساس للشركة، حيث تستعد "ميتا" لمواجهة تحديات سياسية وتنظيمية متزايدة في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
تُظهر هذه التحركات نية "ميتا" إصلاح العلاقات مع الجمهوريين، لا سيما بعد الاتهامات المتكررة من ترامب بأن منصاتها تفرض رقابة على الخطاب المحافظ.
ويُذكر أن "فيسبوك" أعاد تفعيل حساب ترامب في 2023 بعد حظره في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
تأتي هذه القرارات الاستراتيجية بعد لقاء جمع بين الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، وترامب في مار إيه لاغو، ما يشير إلى اتجاه الشركة نحو تعزيز علاقاتها مع الإدارة الجديدة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

دوليات

تكنولوجيا

مارك

ترامب

ماسك

ميتا

اكس

انستغرام

فيس بوك

واتساب

الجنس

الهجرة

تويتر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
Play
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
Play
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
اخترنا لك
لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن القرضاوي
12:53 | 2025-01-07
أوكرانيا تعلن شن "عمليات هجومية" جنوب روسيا
12:11 | 2025-01-07
ما حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول؟
11:36 | 2025-01-07
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التبت إلى 126 قتيلا
11:22 | 2025-01-07
مقترح تشريع أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية
10:57 | 2025-01-07
ترامب يطلب إسقاط قضية "شراء الصمت" من محكمة في نيويورك
10:53 | 2025-01-07
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.