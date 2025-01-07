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أوكرانيا تعلن شن "عمليات هجومية" جنوب روسيا
دوليات
2025-01-07 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,817 مشاهدة
أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن قواتها تشنّ "عمليات قتالية" في كورسك بجنوب
روسيا
ونفذت ضربة "دقيقة" ضد مركز قيادة عسكري فيها، وذلك بعد يومين من
إعلان
موسكو أن كييف بدأت "هجوما مضادا" في تلك المنطقة.
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نشرته عبر تلغرام إن الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك "جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تنفذ عمليات قتالية على أراضي
روسيا
الاتحادية".
وكانت
الهيئة
قد نشرت نسخة أولى من البيان جاء فيها أن "القوات البرية الأوكرانية تبدأ حاليا عمليات
هجومية
جديدة" في منطقة كورسك، قبل أن تصدر نسخة معدلة.
يأتي ذلك بعد
إعلان
الجيش
الروسي
الأحد إطلاق أوكرانيا هجوما جديدا في هذه المنطقة، حيث تسيطر قواتها على عدة مئات من الكيلومترات المربعة منذ أغسطس 2024، رغم محاولات قوات موسكو دحرها بدعم من آلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب كييف ودول غربية.
ومساء الاثنين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي إلى "أهمية" تثبيت
الجيش
الروسي
في منطقة كورسك، لمنعه من نشر كافة قواته على الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأكد: "نحن نحافظ على منطقة عازلة في الأراضي الروسية، وندمر بشكل فعال الإمكانات العسكرية الروسية".
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