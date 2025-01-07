أوكرانيا تعلن شن "عمليات هجومية" جنوب روسيا

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نشرته عبر تلغرام إن الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك "جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تنفذ عمليات قتالية على أراضي الاتحادية".وكانت قد نشرت نسخة أولى من البيان جاء فيها أن "القوات البرية الأوكرانية تبدأ حاليا عمليات جديدة" في منطقة كورسك، قبل أن تصدر نسخة معدلة.يأتي ذلك بعد الأحد إطلاق أوكرانيا هجوما جديدا في هذه المنطقة، حيث تسيطر قواتها على عدة مئات من الكيلومترات المربعة منذ أغسطس 2024، رغم محاولات قوات موسكو دحرها بدعم من آلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب كييف ودول غربية.ومساء الاثنين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي إلى "أهمية" تثبيت في منطقة كورسك، لمنعه من نشر كافة قواته على الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأكد: "نحن نحافظ على منطقة عازلة في الأراضي الروسية، وندمر بشكل فعال الإمكانات العسكرية الروسية".