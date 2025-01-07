لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن القرضاوي

وجاء عقب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا ترأسها رئيس الحكومة ميقاتي وشارك فيها نائبه وعدد من الوزراء.وردا على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال وزير الإعلام المكاري عقب الجلسة: "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات المتحدة".وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر لدى وصوله من عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.