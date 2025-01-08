الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من كارثة

نيوز – دولي

حذرت الخارجية الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد من كارثة إنسانية في بعد دخول الإسرائيلي لحظر نشاط "الأونروا" هناك حيز التنفيذ.

وكالة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي وكالة المعونة الرئيسية العاملة في .

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وبعد أكثر من عام من الحرب، حذرت ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن أصبحت على وشك أن تصبح غير صالحة للسكن بعد أن دمرت عشرات الآلاف من المنازل، ونزح ما يقرب من مليوني فلسطيني بينما اعتمادهم الأساسي هو على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

وسيدخل الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب رئيسا.

وقال مسؤولو الرئيس جو بايدن لموقع "أكسيوس" إنهم بدأوا الإحاطة حول "الأونروا" لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة التي تلوح في الأفق.

وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق الانتقالي على وضع "الأونروا"، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رايبورن، وهو خبير ذو خبرة في شؤون الشرق الأوسط ومبعوث أمريكي سابق إلى سوريا، مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الإدارة القادمة.

وقال أمريكي لـ"أكسيوس": "أردنا منهم أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من رئاستهم. اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة تنتظر الحدوث".

وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إنه لم تقم ولا بوضع أي خطط جدية لما سيحدث بعد ذلك.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين الدخول في نقاش مع بشأن وكالات البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار "الأونروا".

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية "الأونروا"، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن ما يجب فعله في بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، حسبما صرح إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس".

وقال أمريكي: "كلا الجانبين يلعبان لعبة الدجاجة، في انتظار حل سحري ما، ويعتقدان أنهما إذا لم يفعلا شيئاً، فسوف يحل الأمر نفسه. لكن ذلك لن يحصل".

وفي أواخر تشرين الاول، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانون من شأنهما أن يحدا بشكل كبير من قدرة "الأونروا" على مواصلة العمل في والضفة الغربية والقدس الشرقية.

يمنع مشروع الأول "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر صلة بنشاط "الأونروا" في القدس الشرقية، ولكنه يؤثر أيضا على عمليات وكالة المعونة في الضفة الغربية التي تدار من القدس.

ويمنع مشروع الثاني أي حكومي إسرائيلي من الاتصال بـ"الأونروا"، ويجرد جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.