شاهد بالفيديو.. هلع في شوارع لندن

نيوز – دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر فيه حالة الهلع التي اصابت المواطنين في شوارع مع سماع صوت انفجار كبير.

وفرضت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من الأربعاء، طوقاً أمنياً وسط العاصمة للاشتباه في سيارة. حيث أخلت ريجنت وسط لندن، كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع هانوفر. فيما سمع صوت انفجار وسط . وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث أمني وسط العاصمة.

