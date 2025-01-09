تركيا تعتزم تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق

وأوضح أوغلو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، "نعتزم تسيير رحلة من في الأيام المقبلة… عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا. جهودنا مستمرة في هذا الشأن".وأضاف أن من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.وبدأت عدة خطوط -الثلاثاء- تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بينها إقلاع طائرة سورية باتجاه الشارقة الإماراتية ووصول أول طائرة قطرية إلى المطار بعد 13 عاما.والسبت، أعلنت هيئة المدني والنقل الجوي السورية عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من الثلاثاء.وعام 2012، أوقفت معظم شركات رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011، كما تعرض المطار الدولي في العاصمة وكذلك في حلب إلى ضربات إسرائيلية أخرجتهما عن الخدمة عدة مرات.