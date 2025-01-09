ميلوني تعلن ضم دول جديدة من إفريقيا بينها دولة عربية إلى خطة "ماتي"

وفي مؤتمر صحفي من روما، أشارت جورجا إلى "تحديد خمس دول جديدة لضمها إلى خطة "ماتي"، وهي أنغولا وغانا وموريتانيا وتنزانيا والسنغال".وأوضحت في تصريحات صحفية بأن : "إحدى التحديات التي أمامنا في عام 2025 هي توسيع خطة ماتي، وبالتالي تحديد بلدان جديدة يمكننا أن ننقل إليها مبادراتنا ومشاريعنا".وقالت رئيسة الوزراء في تعليقها على الخطة: "أنا فخورة بالنتائج الملموسة التي أظهرتها خطة والتي في رأيي هي حجر الأساس لتعاون مختلف"، مضيفة: "العديد من لم تتوفر فيها القدرة على الاستمرارية، وأن تكون ملموسة وذات مصداقية هو ما يصنع الفارق".وتشمل الخطة التي طرحت في الإفريقية قبل عام، وقف تدفقات الهجرة غير إلى إيطاليا، ودعم مشروعات للتنمية والاستثمار في إفريقيا، خصوصا في قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والماء والطاقة، بقيمة قدرت بـ5.5 مليار يورو كبداية.