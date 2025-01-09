سوريا.. تعيين فلسطيني وزيرا في الحكومة الجديدة

أعلن قائد الإدارة الجديدة في أحمد الشرع، اليوم الخميس، تعيين غياث دياب وزيرا للنفط، وهو من الجنسية الفلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ .

يشار إلى أن دياب هو الوزير الرابع عشر في الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في المواد النفطية. وجاء تعيين الوزير الجديد في المؤقتة بعد شغور المنصب لأكثر من شهر.