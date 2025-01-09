بابا الفاتيكان يوجه دعوة للسوداني للمشاركة بقمة دولية

وقال في بيان، "تلقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس، حيث وجه لسيادته للمشاركة في قمة قادة العالم لحقوق الأطفال، التي ينظمها الفاتيكان في شهر شباط المقبل، بمناسبة يوم العالمي".وأشار إلى "العلاقات الوثيقة بين والفاتيكان، والمواقف المشتركة إزاء رفض الصراعات والحروب، وتعزيز الجهود من أجل ترسيخ الأمن في العالم".من جانبه، أشاد البابا وفق البيان بـ"جهود التي يبذلها من أجل التهدئة، وحواراته المستمرة مع دول المنطقة، في سبيل تخفيف حدة التوتر، وإنهاء الصراعات، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن الإقليميين".