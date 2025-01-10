Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم مايوركا ويواجه برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كيف اشتعلت النار في كاليفورنيا؟

دوليات

2025-01-10 | 03:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف اشتعلت النار في كاليفورنيا؟
1,004 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
مازل السيطرة على حرائق لوس أنجلوس صعبة، بسبب رياح "سانتا آنا"، حيث تنشط هذه الرياح عادة في فصلي الخريف والشتاء، حيث تهب الرياح الجافة من المناطق الداخلية الصحراوية العالية باتجاه سواحل كاليفورنيا.

وعلى طول الطريق، تمر الرياح عبر سلاسل جبلية وعندما تسير الرياح نزولا عبر الجبال، فإنها تتعرض للضغط الجوي كما أن الهواء يسخن أيضا.
 
هذا بدوره يقلل من الرطوبة النسبية للهواء الصحراوي الجاف بالفعل، مما يجعل الهواء أكثر قدرة على تجفيف النباتات التي يمكن أن تشعل الحرائق.
 
ويمكن أن تصل سرعة رياح سانتا آنا إلى 160 كيلومترا في الساعة مما يجعلها فعالة جدا في تهوية النيران ونقل الجمرات.
 
واندلعت حرائق الغابات في هذه الولاية سريعا في الأيام الماضية وأسفرت عن دمار كبير وخلفت ضحايا، وغذّت هذه الحرائق الظروف الجافة والرياح الموسمية العاتية.
 
وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 140 كيلومترا في الساعة ودفعت هذه الرياح النيران بسرعة إلى المناطق الحضرية.
 
وسرعة انتشار النيران أجبرت أكثر من مئة ألف شخص إلى إخلاء منازلهم وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل حتى التاسع من كانون الثاني.
 
وأكبر الحرائق في كاليفورنيا يعرف باسم "حريق باليسيدز "، اندلع في صباح السابع من يناير على الجهة الغربية من لوس أنجلوس.
 
ومنذ ذلك الحين، التهم حوالي 7000 هكتار من الأراضي ودمر نحو 1000 مبنى وهيكل.
 
أما الحريق الثاني من حيث الحجم فيسمى "حريق إيتون"، نشب بالقرب من مدينة باسادينا والتهم خلال يوم واحد أكثر من 4290 هكتارًا.
 
وقال عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا دانيال سوين، إن "حرائق الغابات في كاليفورنيا ستكون الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة".
 
ويمتد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا من ايار إلى تشرين الاول من كل عام. ولكن أظهرت الأبحاث الحديثة أن ارتفاع درجات الحرارة وتناقص الأمطار يوسعان فترة موسم الحرائق.
 
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع في المستقبل، ففي بعض أجزاء الولاية، يُعتبر موسم الحرائق الآن حدثا يمتد طوال العام.
 
وتتعرض الولاية لفترات طويلة من الجفاف، حيث تكون الأمطار أقل من المعدل المعتاد، مما يؤدي إلى جفاف الأعشاب والأشجار.
 
هذه النباتات الجافة تصبح بيئة مثالية لاشتعال الحرائق وانتشارها بسرعة.
 
كما أن الرياح القوية، تلعب دورا مهما في تعزيز انتشار الحرائق. وهذه الرياح تتميز بسرعتها العالية، ويمكن أن تدفع النيران بسرعة عبر المناطق الجافة، مما يؤدي إلى سرعة انتشارها وتوسع نطاقها.
 
ويؤثر التغير المناخي في توزيع خارطة هطول الأمطار، مما يجعل بعض المناطق أكثر عرضة للجفاف لفترات أطول، مما يزيد من القابلية للاحتراق.
 
كما أن هذا التغير يؤدي إلى تسارع ذوبان الثلوج في المناطق الجبلية، مما يقلل من المياه المتاحة للنباتات ويزيد من خطر الحرائق في تلك المناطق.
 
على سبيل المثال، كان عام 2024 شديد الرطوبة في جنوب كاليفورنيا، وكان هناك الكثير من العشب الذي تحول بعد جفافه إلى وقود إضافي يمكن أن يشعل الحرائق، بحسب العالم سوين.
 
 
وأوضح سوين قوله: "منذ ايلول الماضي، شهد جنوب كاليفورنيا بدء موسم شتوي الأكثر جفافا على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه واحد من أكثر المواسم حرارة على الإطلاق".
 
ولا يمكن إنكار أن التغير المناخي الذي يسببه الإنسان قد ساهم في تفاقم الظروف الجوية التي تسهم في حدوث حرائق غابات أكثر شدة في كاليفورنيا.
 
ويوضح سوين أن "الظروف الجافة أصبحت أكثر شيوعا واستمرارا".
 
ويقول: "لسنا فقط أمام احتمالية متزايدة للجفاف المستمر، بل نواجه أيضا صيفا أشد حرارة وخريفا أكثر جفافا، مع تزايد فرص أن يكون الشتاء جافا كذلك".
 
وفي كاليفورنيا، تجعل هذه التقلبات المناخية المتزايدة الظروف أكثر ملاءمة لحرائق الغابات.
 
فسنوات الأمطار تساهم في نمو المزيد من النباتات، ثم تأتي سنوات الجفاف التي تليها لتجعل هذه النباتات وقودا للاحتراق.
 
والكثير من المناطق التي تشتعل الآن في جنوب كاليفورنيا تكسوها الأعشاب والشجيرات، وهذه المناطق حساسة بشكل خاص لتقلبات الطقس لأن مساحات شاسعة من الأعشاب التي يمكن أن تشعل الحرائق يمكن أن تنمو أو تختفي في عام واحد فقط حسب الظروف المناخية.
 
وشهدت حرائق الغابات زيادة كبيرة خلال التغيرات المناخية في العصور القديمة، وفقا للبيانات المستخلصة من الجليد "القديم" في القارة القطبية الجنوبية.
 
ومن خلال تحليل هذا الجليد، تمكن العلماء من تحديد فترات زمنية مرت بها الأرض شهدت زيادات في درجات الحرارة، مما قد يكون ساهم في انتشار حرائق الغابات في تلك الفترات.
 
النتائج أوضحت أن الزيادة في درجات الحرارة قد تؤدي إلى ظروف أكثر جفافًا، ما يعزز من إمكانية اندلاع الحرائق بشكل أكبر.
 
هذا الاكتشاف ساعد العلماء في فهم كيفية تأثير تغير المناخ على النظم البيئي، وكيف يمكن أن تتفاعل التغيرات المناخية المستقبلية مع ظواهر طبيعية مثل حرائق الغابات.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

كاليفورنيا

حرائق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
Play
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Play
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
Play
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
Play
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
Play
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
Play
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
Play
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Play
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
Play
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
Play
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
Play
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
Play
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
اخترنا لك
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
06:51 | 2025-01-10
الخارجية الصينية توضح بشأن تفشي فيروس HMPV
06:41 | 2025-01-10
القسام: معظم أسرى العدو بشمال غزة باتوا في عداد المفقودين
06:15 | 2025-01-10
بعد انتخاب جوزيف عون: تحديات ومشاكل امام الحكومة الجديدة.. ماذا عن المستحقات العراقية؟
06:04 | 2025-01-10
الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى لجعل دولة أو أرض أخرى ساحة لمعركتنا
05:55 | 2025-01-10
فيدان: لا مطامع لتركيا في أي جزء من سوريا
05:35 | 2025-01-10
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.