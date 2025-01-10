رسائل عاجلة: اخلوا منازلكم فورا

نيوز – دولي

ذكر في لوس أنجلوس ماكجوان، إن رسائل الإخلاء التي تلقاها ملايين السكان في جميع أنحاء على خلفية الحرائق في تم ارسالها عن طريق الخطأ.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن ماكجوان قوله إن "أمر إخلاء سكان منطقة حريق "كينيت"، المستعر حاليا في ويست هيلز، أرسل عن طريق الخطأ إلى ما يقرب من عشرة ملايين من سكان المقاطعة، بالإضافة إلى بعض سكان المقاطعات المجاورة".

وبحسب المدير، فإن التحذير كان موجها فقط لسكان مدينتي كالاباساس وأغورا هيلز، وكذلك سكان منطقة ويست هيلز في لوس أنجلوس.

ووفقا للمسؤولين المحليين، فمن الممكن أن يكون سبب الخطأ أيضا هو المكان الذي تم تسجيل الهواتف فيه.

وتخضع لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، كما اعترف رئيس الإطفاء بالمقاطعة بأن الموارد كانت مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين فقط من الحرائق الكبرى.

ومما زاد الوضع تعقيدا أن الرياح العاتية أوقفت عمليات الطيران مؤقتا وتركت صنابير إطفاء الحرائق غير صالحة للعمل في منطقة باليساديس.

ووفقا للسلطات، فقد لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في هذه الحرائق. في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في تقدر بنحو 150 مليار دولار.