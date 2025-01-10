إحالة الإعلامية "فجر السعيد" للسجن المركزي

نيوز – دولي

قررت النيابة العامة في حبس الإعلامية فجر 21 يوما احتياطيا وإحالتها للسجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع والاضرار بمصالح البلاد.

وذكرت صحيفة "القبس" بأنه من المتوقع ان "يتم عرض فجر أمام تجديد الحبس، للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها".

وكانت بعض الشبكات الإخبارية غير الرسمية في قد ذكرت في وقت سابق أن الداخلية الكويتية ألقت القبض على الإعلامية فجر .

الجدير بالذكر أنه في ايلول الماضي، أثارت "السعيد" غضبا كبيرا التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.

كما كانت الإعلامية الكويتية فجر قد دافعت خلال السنوات الماضية عن رأيها المؤيد للتطبيع والسلام مع .