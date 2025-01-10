رغم الحرائق والمصائب.. عمليات نهب منازل المواطنين في لوس انجلوس (فيديو)

نيوز – دولي

رغم الحرائق الهائلة التي تمتد الى مناطق واسعة في لوس انجلوس والتي التهمت المنازل والاملاك العامة والخاصة، الا ان بعض ضعاف النفوس استغلوا تلك الحرائق وبدأوا باعمال نهب المنازل المهجورة.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر فيها اعمال النهب والسرقة للمنازل والممتلكات العامة والخاصة في المناطق التي تشهد حرائق مع انشغال والاطفاء باخمادها.