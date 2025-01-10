فيدان: لا مطامع لتركيا في أي جزء من سوريا

وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول فيما تكثر المخاوف من تهديدات انقرة للفصائل في سوريا، "لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية".وأشار الوزير التركي إلى أن تخليص من الإرهابيين من أهم أولويات لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة "فرانسس برس".