القسام: معظم أسرى العدو بشمال غزة باتوا في عداد المفقودين

وأضاف القيادي بالكتائب التي تمثل العسكري لحركة حماس، إن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على .وانتقد القيادي بالقسام الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وقال إنهم "يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة"، مؤكدا أن القسام "تحمل من جديد حكومة وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".