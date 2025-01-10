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القسام: معظم أسرى العدو بشمال غزة باتوا في عداد المفقودين
دوليات
2025-01-10 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
920 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن "معظم أسرى
العدو
بنطاق لواء شمال
غزة
باتوا في
عداد
المفقودين بسبب العدوان الصهيوني".
وأضاف القيادي بالكتائب التي تمثل
الجناح
العسكري لحركة حماس، إن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على
غزة
.
وانتقد القيادي بالقسام
رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وقال إنهم "يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة"، مؤكدا أن القسام "تحمل من جديد حكومة
العدو
وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".
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