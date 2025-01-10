"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)

فوضى وتدافع داخل المسجد الأموي الكبير بدمشق تسبب بحالات اختناق وأنباء غير مؤكدة عن حدوث وفيات



📌مصدر صحفي: ناجمة عن وليمة طعام جرى التحضير لها والإعلان عنها من قبل أحد أصحاب المطاعم المعروفين في تطبيق



📌ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الإصابات وأسبابها ونتائج… pic.twitter.com/FO29frg11W — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 10, 2025

فاجعة بوفاة 3 وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.… — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 10, 2025

ووقع الحادث خلال فعالية نظمها مدنيون، وسط ازدحام شديد داخل المسجد التاريخي.وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادثة فور وقوعها، حيث تمكنت من انتشال جثمان امرأة من داخل المسجد، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، بينهم طفلة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأفادت مصادر ميدانية أن الازدحام الكثيف داخل المسجد أثناء الفعالية ساهم في وقوع التدافع، ما أدى إلى انهيار البعض على الأرض وإغماء آخرين، خاصة بين صفوف النساء والأطفال.وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة لتنظيم حركة الزوار وضمان سلامة المشاركين في الفعاليات القادمة، وسط دعوات لزيادة تدابير السلامة في المواقع ذات التجمعات الكبيرة.