"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)

فوضى وتدافع داخل المسجد الأموي الكبير بدمشق تسبب بحالات اختناق وأنباء غير مؤكدة عن حدوث وفيات
📌مصدر صحفي: الفوضى ناجمة عن وليمة طعام جرى التحضير لها والإعلان عنها من قبل أحد أصحاب المطاعم المعروفين في تطبيق تيك توك
📌ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الإصابات وأسبابها ونتائج… pic.twitter.com/FO29frg11W
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 10, 2025
فوضى وتدافع داخل المسجد الأموي الكبير بدمشق تسبب بحالات اختناق وأنباء غير مؤكدة عن حدوث وفيات
📌مصدر صحفي: الفوضى ناجمة عن وليمة طعام جرى التحضير لها والإعلان عنها من قبل أحد أصحاب المطاعم المعروفين في تطبيق تيك توك
📌ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الإصابات وأسبابها ونتائج… pic.twitter.com/FO29frg11W
فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.…
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 10, 2025
فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.…