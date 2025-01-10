العراق يتضامن مع الولايات المتحدة الامريكية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ نيوز، أنه "تُعربُ وزارة الخارجيّةِ عن تضامُنِ جمهوريّةِ مع حكومةِ وشعبِ الولاياتِ المُتّحدةِ الأميركيّة، جرّاءَ حرائقِ الغاباتِ المندلعةِ في ولايةِ كاليفورنيا، والتي أسفرتْ عن خسائرَ جسيمةٍ في الأرواحِ والممتلكاتِ".وأضاف البيان: "إذْ تُعبِّرُ الوزارةُ عن عميقِ تعازيها ومواساتِها لأسرِ الضحايا، فإنَّها تُؤكِّدُ وقوفَ العراقِ إلى جانبِ الولاياتِ المُتّحدةِ في هذا الظرفِ الصعبِ، مُتمنّيةً الشفاءَ العاجلَ للمُصابين، وعودةَ الحياةِ إلى طبيعتِها في المناطقِ المُتضرّرةِ بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ".