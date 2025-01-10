لبنان.. عون يتشاور مع النواب لاختيار رئيس حكومة الاثنين

وانتخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.وأتاح تراجع نفوذ وحلفائها في المنطقة، لا سيما حزب الله، انتخاب رئيس قوي للبنان يتمتّع بدعم الدولي، كما يرى محللون.وأكد الرئيس الجديد في أدائه القسم إثر انتخابه، الخميس، في "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مشيراً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية للبلد الذي يخرج من حرب دامية بين وإسرائيل.وأعرب كذلك عن التزامه تكليف رئيس جديد للحكومة بأسرع وقت للخروج من المأزق السياسي الذي تعانيه البلاد.وعادة ما تستغرق تسمية رئيس للحكومة في أشهراً طويلة نظراً للخلافات السياسية العميقة بين الأفرقاء الأساسيين، لا سيما وحركة أمل وخصومهما.وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجمعة: "يُجري السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين الواقع فيه 13/1/2025، في القصر الجمهوري في بعبدا".وتعدّ هذه الاستشارات النيابية ملزمة وفق الدستور على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف استناداً إليها.وفي لبنان، ينتمي رئيس الجمهورية إلى الطائفة المارونية، ورئيس الحكومة إلى الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية.ويتعين على رئيس الوزراء الجديد بمجرد اختياره تشكيل حكومة.ويُنظَر إلى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً، ولكن مصادر سياسية قالت إن النائب المعارض فؤاد مخزومي ربما يحظى بدعم عدد من المشرعين.