بعد إدانته رسميا.. هل سيصبح ترامب رئيسا؟

نيوز – دولي

بعد أن أصدرت أمريكية حكما رسميا على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت"، ستكون لدى ترامب جرائم جنائية في سجله الجنائي ما سيؤثر على بعض حقوقه.

وذكرت "أسوشيتد برس" في تقرير لها والذي رصد بعض الإجراءات التي سيتعرض لها ترامب عقب إدانته، حيث لا يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذهاب إلى أو دفع غرامة أو أداء خدمة نتيجة لإدانته بتهمة شراء الصمت في نيويورك.

وأنهى القاضي القضية أمس الجمعة بحكم بالإفراج غير المشروط، وأغلق القضية دون عقوبة، ولكن ما لم يتم إلغاء إدانة تزوير السجلات التجارية يوما ما، فسيكون لدى ترامب جرائم جنائية في سجله الجنائي، ما سيؤثر على بعض حقوقه.

وأشار التقرير إلى أنه يحق التصويت لترامب:

حيث تم تسجيل ترامب للتصويت في فلوريدا، وسيكون قادرا على التصويت هناك، إذ تمنع فلوريدا الأشخاص المدانين بجرائم جنائية من التصويت، لكنها تعيد لهم حقهم في التصويت بعد أن يكملوا عقوبتهم.

هل يمكنه امتلاك سلاح؟

بموجب القانون الفيدرالي، لا يسمح للأشخاص المدانين بجرائم جنائية حيازة الأسلحة النارية.

هل يجب عليه تقديم عينة من الحمض النووي؟

على ترامب تقديم عينة من الحمض النووي بموجب القانون، إذ يجب على كل شخص بجناية في نيويورك تقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات الجرائم في الولاية.

ويتم جمع العينات بعد النطق بالحكم، وعادة عندما يتقدم المتهم للمراقبة أو .

ويمكن أيضا أخذ العينات من قبل المحكمة أو مسؤول الشرطة.

هل يمكن لترامب أن يتولى منصبه وهو بجناية؟

لا يوجد شيء في القانون الفيدرالي يمنع الشخص من أن يصبح رئيسا لأنه أدين بارتكاب جريمة، وتختلف قوانين الولايات بشأن ما إذا كان الشخص الذي لديه سجل إجرامي يمكنه الترشح لمناصب الولاية ومناصب محلية.

هل يمكنه السفر خارج الولايات المتحدة؟

نعم. بصفته رئيسا، سيكون لدى ترامب جواز سفر دبلوماسي يمكنه من السفر إلى دول أجنبية للقيام بأعمال رسمية ويمكنه أيضا الاحتفاظ بجواز سفر عادي أو سياحي. ويمكن رفض جوازات سفر الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن أو المراقبة أو إلغاؤها، لكن هذا ليس هو الحال مع ترامب.

هل يمكن لترامب الحصول على عفو؟

فقط حاكم نيويورك لديه سلطة العفو عن ترامب بسبب هذه الإدانة، لقد تم محاكمة قضية ترامب في الولاية وتضمنت انتهاكات لقانون الولاية، ولاينطبق العفو الرئاسي إلا على الجرائم الفيدرالية.

ووفق التقرير، يبدو من غير المرجح أن تعفو حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، وهي ديمقراطية، عن ترامب، عندما سئلت الشهر الماضي عما إذا كانت ستفكر في العفو عن ترامب، لم تقل نعم أو لا، لكنها أشارت إلى أن عملية العفو تتطلب عدة عناصر، بما في ذلك "الندم".

في حين يقول ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القضية المرفوعة ضده بأنها "خدعة" ارتكبها الديمقراطيون.