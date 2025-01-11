بتفاصيل جديدة.. شكوك حول أسباب حادثة الطائرة الكورية المنكوبة

نيوز – دولي

أعلنت في الجنوبية، السبت، إن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو آير"، التي تحطمت في 29 كانون الاول توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق فقط من الحادث.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.

وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.

ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.

ووقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب.

ووصف الحادث بأسوأ كارثة طيران تشهدها الجنوبية على الإطلاق.

وهبطت الطائرة المنكوبة بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني.

وأدى الحادث إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.



