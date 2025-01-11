احمد الشرع يحدد وجهة زيارته الخارجية الأولى

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، ان قائد الإدارة السورية الجديدة، الشرع، سيقوم بأول زيارة خارجية له إلى تركيا في الفترة المقبلة.ولم يصدر أي تعليق رسمي من تركيا أو سوريا بشأن أنباء الزيارة، وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يلتقي الشرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة لمناقشة العديد من الملفات الهامة، من بينها ملف "قوات سوريا الديمقراطية".وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أوائل المسؤولين الأتراك الذين زاروا سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.ويعتبر مراقبون ان تكون تركيا هي الوجهة الاولى لزيارات الشرع الخارجية، امر متوقع، حيث ان تركيا هي صاحبة النفوذ الأكبر في سوريا الان والراعية لنظامها السياسي الجديد، اسوة بثنائية والعراق، حيث غالبا ماكانت هي الوجهة الأولى لزيارات الوزراء .