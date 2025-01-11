في دمشق.. الشرع يستقبل وفداً عُمانياً (فيديو)

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عمان الشيخ عبدالعزيز الهنائي في العاصمة دمشق.#دمشق #سلطنة_عمان #سانا pic.twitter.com/KwC3lZwuS5
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 11, 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عمان الشيخ عبدالعزيز الهنائي في العاصمة دمشق.#دمشق #سلطنة_عمان #سانا pic.twitter.com/KwC3lZwuS5