في دمشق.. الشرع يستقبل وفداً عُمانياً (فيديو)

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عبدالعزيز الهنائي في العاصمة دمشق.#دمشق #سلطنة_عمان #سانا pic.twitter.com/KwC3lZwuS5 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 11, 2025

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حول اللقاء الذي حضره أيضًا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زارت وفود عربية وغربية دمشق والتقت بالإدارة السورية الجديدة.