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مشاهير هوليوود يفتحون خزائن ملابسهم للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس

دوليات

2025-01-11 | 09:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مشاهير هوليوود يفتحون خزائن ملابسهم للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس
909 مشاهدة

تفاعل عدد من الممثلات مع مبادرة أطلقتها وكيلة العقارات الشهيرة جينا كوبر على خلفية حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس.

وطلبت في المبادرة من أصدقائها التبرع بملابس وغيرها من الأغراض لمساعدة المحتاجين، فبعد أن ذاع صيت مبادرتها بسرعة من خلال شبكة من النساء القويات، استجابت ممثلات منهن شارون ستون وهالي بيري بتوفير سترات وأحذية وملابس وحقائب يد وأحزمة وبيجامات وأشياء أخرى من مقتنياتهن.

وكتبت بيري على إنستغرام: "أنا أحزم كل ما في خزانة ملابسي.. إذا كنت تعيش في منطقة جنوب كاليفورنيا، أناشدك فعل الشيء نفسه. هذا ما يمكننا القيام به الآن".

وأخلت كوبر التي تدير أيضا متجرا للسلع المنزلية نصف مساحته لإيجاد تجربة تسوق سريع للنازحين لأخذ ما يحتاجونه. ودمرت منازل العديد من سكان لوس أنجلوس بالكامل في الحرائق، التي كانت لا تزال مشتعلة أمس الجمعة.

ونشرت ستون معلومات عن التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في جذب الدعاية. وساهمت هي وشقيقتها كيلي ستون بالملابس والأغطية وغيرها، وتطوعت كيلي لمساعدة المتسوقين.

وقالت كيلي ستون "أول شيء يحتاجون إليه عندما يدخلون المتجر هو العناق"، ثم قالت للمتسوقين "أروني صورا لأنفسكم، ما ذوقك في الملابس؟" حتى تتمكن من توجيههم إلى السترات أو المعاطف الطويلة التي تناسبهم.

وقالت كوبر إنها تلقت تبرعات ودعما تطوعيا من أشخاص نافذين في جميع أنحاء لوس انجليس، ومنهم ممثلون ومديرون تنفيذيون ومحامون وأصحاب مطاعم وأمهات. وقالت إن شبكتها من وكلاء العقارات في نيويورك أرسلوا بطاقات خصومات وهدايا.

وجاءت واحدة من مصممات الأزياء في هوليوود بحقيبتين كبيرتين من الملابس من خزانتها وأسهمت في تنظيم المتجر للمتسوقين مطلع الأسبوع.

واختارت إيلين بينيت أشياء لوالدتها البالغة من العمر 72 عاما، والتي فقدت منزلها في حريق إيتون على الجانب الشرقي من لوس انجليس. وقالت بينيت إنها اختارت "الأساسيات"، ومنها الجوارب والسترات والسراويل وحذاء جري.

وقالت بينيت عن والدتها "غادرت منزلها مع كلبها وحقيبة وبعض الأشياء فقط. اعتقدت أنها ستعود... إنه أمر خاص وجميل للغاية أنه في هذا الوقت من المأساة، ينهض الناس ويساعدون بعضهم البعض".

وقالت كوبر "هذه مدينة حب، والجميع يريدون دعم بعضهم البعض".
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