المانيا.. اغلاق حديقتي حيوان بسبب تفشي مرض شديد العدوى

وأعلن مديرو حديقة حيوان وحديقة تيربارك للحياة البرية أن هذا الإغلاق يأتي كإجراء وقائي للحد من انتشار المرض وحماية الحيوانات الأخرى. وأوضح بيان صادر عن حديقة الحيوان أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات المختصة.وكانت السلطات في ولاية براندنبورج شرقي قد كشفت، الجمعة، عن تفشي الحمى القلاعية في قطيع يضم 11 جاموسًا، بعد العثور على 3 جواميس نافقة في بلدة هونو شمال . وأكدت الفحوص إصابة هذه الحيوانات بالمرض، وهي أول تُسجَّل في منذ عام 1988.وأعلنت الحكومة المحلية بالمقاطعة عن خطط لإعدام باقي القطيع كإجراء احترازي، إلى جانب إعدام خنازير في منطقة قريبة لمنع انتشار العدوى.مرض الحمى القلاعية هو فيروس شديد العدوى يصيب الحيوانات مشقوقة الحوافر مثل الماشية، الأغنام، الماعز، والخنازير. وعلى الرغم من أنه لا يمثل خطرًا على البشر، إلا أنه يُعد تهديدًا كبيرًا للماشية ويمكن أن يُلحق خسائر اقتصادية فادحة بالمزارعين.وتعتبر حديقتا الحيوان في من أكبر المؤسسات في ألمانيا، حيث تضم آلاف الحيوانات، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض.لذلك، يُعد الإغلاق المؤقت خطوة ضرورية لحماية الحيوانات ومنع أي انتشار محتمل للمرض داخل المنشآت.