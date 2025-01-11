طلب ملح للعدل الأمريكية بشأن تقرير عن ترامب.. هذا ما بداخله!

وتعد الخطوة الطارئة التي جاءت في وقت متأخر من يوم الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي المنصب في 20 يناير 2025.ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب مخاوف من أن وزارة العدل في عهد التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، ستمنع خروج التقرير إلى النور.وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار أحد جزئي التقرير الذي يركز على جهود في إلغاء نتائج انتخابات التي خسرها أمام الديمقراطي .وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مارالاغو في فلوريدا بعدما غادر في يناير طالما الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع مازالت معلقة.وأسفر التحقيقان عن إدانات رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر بعد فوزه في الانتخابات.يذكر أن المحقق الخاص وجه إلى في أغسطس 2024 تهما جنائية بشأن "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات" تتعلق بأحداث اقتحام أنصار لمبنى الكابيتول في يناير 2021.وتم توجيه تلك التهم للمرة الثانية مع بعض التعديلات على الرغم من قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب، علما أن أنكر كافة التهم الموجهة إليه.